壽司餐點遭指有活蛞蝓 業者道歉指生菜未仔細檢查

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（中央社記者余曉涵台北22日電）有網友日前指稱前往台北市一家連鎖壽司店用餐時，在壽司中發現活蛞蝓。業者合點壽司今天發布聲明道歉，並表示主因是食材中的紅卷鬚生菜，清洗後未仔細檢查導致。

一名網友18日晚間在「爆料公社」網站發文表示，與家人到連鎖壽司店合點壽司用晚餐，吃到第2塊花壽司時，竟發現活生生的蛞蝓，讓人質疑餐廳衛生。

合點壽司母公司那波麗士股份有限公司今天晚間發布聲明指出，已接受各縣市衛生局稽查，缺失項目皆已在限期內完成改善，未來也將全力配合政府單位稽查。

至於蛞蝓來源，合點壽司表示，經查蛞蝓來自餐點食材中的紅卷鬚生菜，生菜使用水耕種植，在內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司亦未再次留意食材，故而發生事件，自5月19日營業前全台店鋪已將含有該食材商品全部下架。

合點壽司表示，日本方及商品部已在進行食材更替與調整並進行內部管理、檢討，避免未來類似事件發生。

合點壽司也強調已經跟消費者取得聯繫，並慰問身心狀況，Google上評論並未有任何刪除，針對這次事件除了深切檢討外，亦在強化各店鋪清潔，衛生教育與內部管理，避免類似狀況再發生。

合點壽司表示，對於這起事件造成長期支持合點壽司的消費者不安，再次致上萬分歉意，並深刻檢討中。（編輯：陳政偉）1130522