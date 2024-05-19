北市連鎖壽司店遭控餐點內有蛞蝓 衛生局將稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）食安議題受重視，有民眾上網爆料在北市某連鎖壽司店用餐時，在壽司內發現仍在活動的蛞蝓。台北市衛生局今天表示，將派員前往稽查，若有缺失限期內未改善將開罰。

一名網友昨天晚間在「爆料公社」網站發文，表示與家人到連鎖壽司店用晚餐，吃到第2塊花壽司時竟發現活生生的蛞蝓，讓人質疑是否因為食安事件的風頭過了，餐廳不再重視衛生。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天透過媒體群組表示，將派員針對商家的產品責任險、是否符合食品良好衛生規範準則進行稽查，並加強查核人員及作業場所衛生、病媒防治。

她指出，若發現缺失將限期改善，屆期複查若仍不合格，將處新台幣6萬元到2億元罰鍰，未依規定投保產品責任險則會開罰3萬元到300萬元。（編輯：蕭博文）1130519