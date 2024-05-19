壽司店遭控有蛞蝓 醫：吃下恐染寄生蟲致腦膜炎

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（中央社記者曾以寧台北19日電）有民眾爆料在台北市某連鎖壽司店壽司內發現仍在活動的蛞蝓。醫師今天指出，食用未煮熟的蝸牛和蛞蝓，或是受其黏液污染的食物，可能感染「廣東住血線蟲」，嚴重恐造成腦膜炎。

食安議題受重視，有民眾上網爆料在台北市某連鎖壽司店用餐時，在壽司內發現仍在活動的蛞蝓。台北市衛生局表示，將派員前往稽查，若有缺失限期內未改善將開罰。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、寄生蟲專家黃高彬接受媒體電訪表示，蝸牛和蛞蝓都會傳播廣東住血線蟲，可能藉由吃下肚受到感染，且其分泌的黏液中，也可能含有這種寄生蟲，若遭感染，恐造成腦膜炎。

根據衛生福利部疾病管制署資料，當人類吃下受廣東住血線蟲感染的蝸牛、蛞蝓或受其黏液污染的食物時，蟲體會移行至腦膜處死亡，造成腦膜炎相關症狀。如僅食入少量寄生蟲，患者可能沒有症狀或症狀輕微而自行痊癒，如食入寄生蟲數量較多，將可危及生命。

所幸目前已有藥物可以治療，黃高彬表示，自己過往研究指出，口服寄生蟲藥物「阿苯達唑」可以有效把蟲殺死，如今致死率僅1%以下；但若引發腦膜炎，恐造成神經方面後遺症，如行動障礙等，嚴重的話，智商也可能受影響。

感染廣東住血線蟲後，症狀以急性劇烈的頭痛最常見，其他症狀如發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬，也可侵犯眼球，可能造成視力受損。黃高彬指出，過去較常發生的感染狀況，多是有民眾烤非洲大蝸牛或福壽螺等，但還沒烤到全熟就吃掉造成。

黃高彬指出，其潛伏期約10天到1個月，平均約2到3週；蛞蝓最有可能是附著在菜或草等植物上，與食材一起被帶進餐廳，不會只在壽司上，因此建議其他在同時間曾到店用餐的消費者也要注意。

衛生福利部疾病管制署提醒，勿生吃蝸牛、福壽螺或其他野生動物如青蛙；處理蝸牛等特殊食材應戴手套並洗淨雙手（砧板也須清洗）；烹調軟體及甲殼類動物（如蝸牛、蛞蝓、淡水明蝦及蟹）時，應煮沸3到5分鐘以上再食用；建議教育小孩勿接觸蝸牛、螺類及蛞蝓等，以免感染幼蟲。（編輯：管中維）1130519