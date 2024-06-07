張學友感染RSV病毒演唱會喊卡 醫：恐封嗓1個月

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）香港歌神張學友睽違6年在台開唱，今晚場次臨時取消，因張學友感染呼吸道融合病毒（RSV）。醫師表示，60歲以上是高危險群，因會導致氣管收縮、影響肺活量，恐封嗓1個月。

香港歌神張學友相隔6年再度在台開唱，5月31日、6月1日、2日、7日、8日、9日在台北小巨蛋舉辦「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會」，未料今晚場次臨時喊卡，張學友透過唱片公司表示，因為感染 呼吸道融合病毒 呼吸道融合病毒小百科 呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。 台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。 感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。 看更多 關閉 （RSV）只能停辦今晚的演唱會，對歌迷感到抱歉。

年逾60歲的張學友在演出前臨時宣布停辦，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天接受媒體電訪時直言，張學友的年紀已是高危險群，假設經適當治療後，因RSV會導致氣管收縮、影響肺活量，若要恢復到可以開演唱會、連唱好幾小時程度，恐怕至少1個月之後。

黃高彬指出，RSV主要攻擊小小孩跟老人家這2大族群，尤其60歲以上更是高風險；小小孩若感染RSV，會出現出呼吸喘的現象，如果有先天性心臟病或肺部問題，致死率就會很高。

RSV對長者的威脅也不容小覷，黃高彬表示，根據統計，老年人的RSV盛行率在國外可達到1至2成，台灣的盛行率雖然較低，但如果本身有慢性阻塞性肺病或其他共病症，同樣容易引起呼吸衰竭，甚至死亡。

黃高彬說，RSV有明顯季節性，溫帶感染大多發生在秋冬，地處於熱帶跟亞熱帶的台灣，也是以秋冬病號占最大宗，但其實整年都會有病例，主要跟溫度變化有關係。

臨床治療方面，黃高彬說，主要以支持性療法，會使用氣管擴張劑、類固醇等協助病患讓氣管放鬆，預防勝於治療，可考慮自費接種單株抗體（Palivizumab），提升自我保護力。（編輯：吳協昌）1130607