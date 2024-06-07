張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦將有退票補償

呼吸道融合病毒小百科

呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。

台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。

感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。