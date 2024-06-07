張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦將有退票補償
2024/6/7 16:10（6/7 17:28 更新）
（更新）張學友原訂今晚在台北小巨蛋舉辦演唱會，主辦單位超級圓頂下午在臉書表示，張學友因呼吸道感染，6月7、8、9日演出停辦，將於晚間7時30分公告退票及補償方案。
（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌神張學友原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「60+」演唱會，但張學友透過唱片公司表示，因為感染呼吸道融合病毒（RSV）只能停辦今晚的演唱會，對歌迷感到抱歉。
張學友今天透過唱片公司環球音樂在臉書粉絲專頁表示，上星期返回香港後感到身體不適，被醫生診斷出呼吸道融合病毒
（RSV），雖然人在台灣並期待奇蹟能出現，不過至今仍喉嚨痛也無法正常發聲，另外也有流鼻水跟鼻塞等症狀，希望歌迷不要擔心。
呼吸道融合病毒小百科
呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。
台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。
感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。
看更多
關閉
張學友表示，「今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起！』」他希望盡快恢復狀態並重返舞台。（編輯：吳協昌）1130607
延伸閱讀張學友劈腿飆高音小巨蛋開唱 和歌迷相約唱到70+張學友「你最珍貴」大合唱 加碼搖滾版吻別獻歌迷黃牛條款持續嚴查 張學友演唱會加強查緝不正掃票張惠妹演唱會連10場聲音沒了 淚崩問粉絲「要不要找一天從頭唱」演唱會門票加價轉售 文化部裁罰金額逾200萬元張學友感染RSV病毒演唱會喊卡 醫：恐封嗓1個月
- 2024/06/07 17:13
- 2024/06/07 16:38
- 張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦將有退票補償2024/06/07 16:10
- 2024/06/07 15:39
- 2024/06/05 19:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
張學友身體不適 7日起3場台北小巨蛋演唱會停辦【更新】