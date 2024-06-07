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張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦將有退票補償

2024/6/7 16:10（6/7 17:28 更新）
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歌神張學友（中）2日下午從飯店出發前往演唱會場地前，和飯店外守候多時的歌迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 113年6月2日
歌神張學友（中）2日下午從飯店出發前往演唱會場地前，和飯店外守候多時的歌迷揮手致意。中央社記者張新偉攝 113年6月2日
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（更新）張學友原訂今晚在台北小巨蛋舉辦演唱會，主辦單位超級圓頂下午在臉書表示，張學友因呼吸道感染，6月7、8、9日演出停辦，將於晚間7時30分公告退票及補償方案。

（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌神張學友原訂今晚在台北小巨蛋舉辦「60+」演唱會，但張學友透過唱片公司表示，因為感染呼吸道融合病毒（RSV）只能停辦今晚的演唱會，對歌迷感到抱歉。

張學友今天透過唱片公司環球音樂在臉書粉絲專頁表示，上星期返回香港後感到身體不適，被醫生診斷出呼吸道融合病毒

呼吸道融合病毒小百科

呼吸道融合病毒（RSV）為常見感冒病毒之一，全年皆可能發生，春天與秋天為好發季節，可經由飛沫或直接、間接接觸病人鼻咽黏液而感染，易造成嬰幼兒高致病率，也容易在人口密集機構造成群聚疫情。

台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，其中2歲以下最多。

感染症狀包括流鼻水、食慾差、咳嗽、打噴嚏及發燒等。

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（RSV），雖然人在台灣並期待奇蹟能出現，不過至今仍喉嚨痛也無法正常發聲，另外也有流鼻水跟鼻塞等症狀，希望歌迷不要擔心。

張學友表示，「今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家說一聲『對不起！』」他希望盡快恢復狀態並重返舞台。（編輯：吳協昌）1130607

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