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黃牛條款持續嚴查 張學友演唱會加強查緝不正掃票

2024/5/31 12:44
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（中央社記者洪素津台北31日電）香港歌神張學友今晚將在台北小巨蛋開唱，文化部協同刑事局與主辦單位、售票平台合作，透過鎖定黃牛帳號及刑事局偵查，嚇阻不正搶票的黃牛行徑，並強調會加強執法杜絕不法。

文化部表示，近期歌手張學友演唱會造成轟動，文化部在主辦單位發布售票訊息時，即與主辦單位密切聯繫，售票平台發現大量異常帳號搶票進行帳號鎖定後，文化部隨即聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為。

同時，主辦單位依票務考量規劃現場釋出之前取消的票券，文化部亦積極溝通，請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

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「文化創意產業發展法」增訂「黃牛條款」自2023年6月2日正式施行，文化部表示，加價轉售已裁處34案，裁罰金額逾240萬；以掃票機器人購票共5件移送地檢署，另透過跨部會合作，由刑事局破獲Max搶票機器人程式作者並送地檢署。

文化部呼籲，杜絕票券的不當買賣除了嚴法重懲，也提醒消費者「不購買任何非官方販售的票券」，避免受騙，以實際行動支持喜愛的歌手。（編輯：龍柏安）1130531

#文化部
#張學友
#刑事局
張學友
媽媽是追星族 Melody搶張學友演唱會門票送母親演唱會門票加價轉售 文化部裁罰金額逾200萬元
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