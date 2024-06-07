張學友小巨蛋演唱會7至9日停辦 晚間提補償辦法

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（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌神張學友近日在台北小巨蛋舉辦「60+巡迴演唱會」，但張學友今天透過唱片公司表示感染呼吸道融合病毒（RSV），主辦單位宣布停辦7、8、9日演唱會，晚間將提出退票及補償辦法。

張學友今天透過唱片公司環球音樂在臉書粉絲專頁表示，上星期返回香港後感到身體不適，被醫生診斷出呼吸道融合病毒（RSV），至今仍喉嚨痛也無法正常發聲，另外也有流鼻水跟鼻塞等症狀，對於停辦演唱會，對歌迷跟主辦單位深感抱歉。

主辦單位超級圓頂隨後也在臉書粉絲專頁表示，因為張學友呼吸道感染，醫囑須進行必要的休養，7、8、9日的演唱會都將停辦，對已購票的歌迷感到抱歉，今晚7時30分將會提出退票及補償辦法。（編輯：陳政偉）1130607