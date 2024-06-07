張學友演唱會臨時停辦 不退票可換2025同價台北場
2024/6/7 20:14（6/7 20:30 更新）
（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌手張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），停辦台北小巨蛋今天起連續3天的演唱會。主辦單位表示，購票者不退票可轉換成明年台北場同價位門票，今晚場次退票有額外補償。
主辦單位表示，張學友經診斷是呼吸道感染後，醫囑認為應該休養，對於造成購票粉絲不便感到抱歉，因此提出兩種方案。
第1個方案，購票者不退票可轉換成明年台北場演唱會同價位門票，但務必保留票券以茲證明。
第2個方案中，今晚購票者若提供來自雙北地區以外居住證明、交通票券購票證明可獲得補償，交通票以實際金額支付，住宿費用以每房每晚新台幣6000元為上限，申請日期從11日中午12時起至24日止，詳細內容公布在主辦單位「超級圓頂」臉書粉絲專頁。（編輯：管中維）1130607
延伸閱讀張學友染RSV無法正常發聲向歌迷致歉 3場演唱會停辦有退票補償張學友感染RSV病毒演唱會喊卡 醫：恐封嗓1個月張學友劈腿飆高音小巨蛋開唱 和歌迷相約唱到70+張惠妹演唱會連10場聲音沒了 淚崩問粉絲「要不要找一天從頭唱」演唱會門票加價轉售 文化部裁罰金額逾200萬元
- 張學友演唱會臨時停辦 不退票可換2025同價台北場2024/06/07 20:14
- 2024/06/07 17:13
- 2024/06/07 16:38
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
張學友感染RSV病毒演唱會喊卡 醫：恐封嗓1個月