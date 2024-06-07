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張學友演唱會臨時停辦 不退票可換2025同價台北場

2024/6/7 20:14（6/7 20:30 更新）
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香港歌神張學友近日在台北開唱多場，但因感染呼吸道融合病毒（RSV），主辦單位宣布7日起連續3天演唱會都停辦，晚間將提出退票及補償辦法。圖為民眾傍晚在台北小巨蛋外購買周邊商品。中央社記者裴禛攝 113年6月7日
香港歌神張學友近日在台北開唱多場，但因感染呼吸道融合病毒（RSV），主辦單位宣布7日起連續3天演唱會都停辦，晚間將提出退票及補償辦法。圖為民眾傍晚在台北小巨蛋外購買周邊商品。中央社記者裴禛攝 113年6月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）香港歌手張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），停辦台北小巨蛋今天起連續3天的演唱會。主辦單位表示，購票者不退票可轉換成明年台北場同價位門票，今晚場次退票有額外補償。

主辦單位表示，張學友經診斷是呼吸道感染後，醫囑認為應該休養，對於造成購票粉絲不便感到抱歉，因此提出兩種方案。

第1個方案，購票者不退票可轉換成明年台北場演唱會同價位門票，但務必保留票券以茲證明。

第2個方案中，今晚購票者若提供來自雙北地區以外居住證明、交通票券購票證明可獲得補償，交通票以實際金額支付，住宿費用以每房每晚新台幣6000元為上限，申請日期從11日中午12時起至24日止，詳細內容公布在主辦單位「超級圓頂」臉書粉絲專頁。（編輯：管中維）1130607

歌手張學友近日在台北小巨蛋舉辦「60+巡迴演唱會」，不過主辦單位7日下午臨時宣布，因張學友感染呼吸道融合病毒（RSV）身體不適，7、8、9日的演唱會停辦，晚間將提出退票及補償辦法。圖為台北小巨蛋門口貼出演唱會停辦公告。中央社記者裴禛攝 113年6月7日
歌手張學友近日在台北小巨蛋舉辦「60+巡迴演唱會」，不過主辦單位7日下午臨時宣布，因張學友感染呼吸道融合病毒（RSV）身體不適，7、8、9日的演唱會停辦，晚間將提出退票及補償辦法。圖為台北小巨蛋門口貼出演唱會停辦公告。中央社記者裴禛攝 113年6月7日
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