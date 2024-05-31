張學友劈腿飆高音小巨蛋開唱 和歌迷相約唱到70+

（中央社記者洪素津台北31日電）睽違6年，歌神張學友今天重返台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」。張學友一開場就飆高音寵粉，經典歌曲一首接一首，除劈腿透露自己身體健康以外，也和歌迷約定要唱到70+。

台北首場亦是「張學友60+巡迴演唱會」第136場，張學友在歲月中精煉的歌聲，與管弦樂、流行音樂，和現代芭蕾舞巧妙融合，創造「人聲、音樂、舞蹈」3位一體，互相輝映的極致演出，盡顯歌神60+的完美唱功與優雅品味。

張學友睽違6年再度回台開唱，他說：「太久了！6年才回來這裡，太久了，你們好嗎？我還可以，我現在沒什麼太大改變啦！我現在還可以穿10多年前穿的牛仔褲」，演唱會到了中段，張學友開心和萬人歌迷暢聊，表示自己年紀大了很多東西都捨不得丟，「很多朋友看見我，說張學友你怎麼還是穿10幾年的衣服，沒破、沒怎麼樣對吧！現在拿回來看，覺得還可以穿，身材還可以的」。

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張學友笑稱以前年輕時總喜歡把頭髮染白，現在老了就想把頭髮染黑，巴不得讓自己看起來年輕一點，「想讓大家看張學友60+的時候是怎樣的，我就這樣子，沒有太大改變，身體狀況也還好」，當場張學友秀出劈腿絕活，笑說：「過去能做的，現在還可以做，所以大家放心，我是還好的」。

張學友秉持自我進步、精益求精的信念，他表示，會持續做自己喜歡的事，因為張學友不會怕忙「希望所有朋友工作，生活愉快，大家盡量保重身體，我還可以的，下次早點回來，不用等到70+，我真的覺得我70+也可以的」，開心地和歌迷約定要唱到70+。（編輯：孫承武）1130531