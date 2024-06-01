「鬼滅之刃」歌姬LiSA睽違6年訪台 9千粉絲嗨翻合唱

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）為人氣動畫「鬼滅之刃」演唱主題曲「紅蓮華」的日本搖滾歌姬LiSA，今晚在林口體育場開唱，睽違6年來台、全場9千張門票開賣即秒殺，更驚喜演唱中文歌曲「天黑黑」。

LiSA以搖滾樂團出道，但樂團相繼解散後，2011年起以個人歌手發展，陸續為「Fate/Zero」、「刀劍神域」、「我的英雄學院」等動畫演唱歌曲，擁有「動漫歌姬」封號，並為現象級動畫「鬼滅之刃」演唱的「紅蓮華」和「炎」，更使LiSA連2年登上日本紅白舞台，成為當年度最具代表性的歌手之一。

LiSA繼2018年後再訪寶島，誠意滿滿地將過去在台灣演出點滴剪成開場影片，畫面出現河岸留言、台北街景、新莊體育館演唱會，甚至還有昨天抵台時歌迷在機場接機畫面，讓全場驚呼連連。

今晚她以歌曲NEW ME揭開序幕，開心用中文和歌迷打招呼：「大家好，我是LiSA，我回來了，我很想你們，開心嗎？見到你們很開心，你們還記得我嗎？」

在宛如大型KTV現場的「炎」演唱結束後，LiSA用琴鍵彈出孫燕姿「天黑黑」的前奏，並再次用中文詢問歌迷：「你們知道這首歌嗎？」當聽見全場忍不住跟著哼唱時，LiSA更感動哽咽說：「我聽到這首歌，就會一直想起台灣的大家。」並透露為了這場演出練習了很久。

到了尾聲的安可階段，LiSA更感性分享：「我已經來台北，13次了，啊不對，是台灣。」也說在這裡唱了很多歌，希望和歌迷一起繼續做夢，「跟大家相處的時光是我最珍貴的寶物」，最後她則帶來「最珍貴的寶物」、「Catch the Moment」兩首安可曲為今晚劃下句點。（編輯：龍柏安）1130601

日本搖滾歌姬LiSA（前左）1日晚間睽違6年在台開唱，除開心用中文和歌迷打招呼外，更驚喜準備中文歌曲「天黑黑」。（好玩國際文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年6月1日