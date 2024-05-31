張學友「你最珍貴」大合唱 加碼搖滾版吻別獻歌迷

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（中央社記者洪素津台北31日電）歌神張學友今天重返台北小巨蛋舉辦「張學友60+巡迴演唱會」，演唱會上張學友越唱越嗨，除和歌迷萬人合唱「你最珍貴」外，還獻上搖滾版的「吻別」給粉絲，展現十足誠意。

張學友回台開演唱會，歌單專門幫台灣歌迷打造，演唱會尾聲除有「她來聽我的演唱會」、「一路上有你」以外，張學友還邀請現場歌迷一起唱「你最珍貴」，讓他感動直呼「因為有你們的聲音，這是我聽過最好聽的版本」。

張學友的記憶力驚人，演唱會沒有提詞機，記住整場20多首歌的歌詞，除了經典歌曲，張學友也準備演唱會彩蛋，在深情演唱「我應該」、「等你等到我心痛」時，大銀幕秀出和金馬影后舒淇當年一起拍攝的音樂電影，2人隔空合體將演唱會的氣氛堆疊到最高點。

最後張學友獻唱搖滾版的「吻別」給歌迷們大大驚喜，台上台下熱力四射，為演唱會劃下完美句點，現場歌迷也以超大尖叫聲回應，演唱會精彩又動人。（編輯：陳政偉）1130531