活蛞蝓現身壽司店餐點 北市議員籲落實衛生評核

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市連鎖壽司分店日前爆餐點出現活蛞蝓，議員何孟樺今天指出，這家分店在百貨公司美食街內，卻未完成餐飲衛生評核。衛生局表示，預計9月前完成全市百貨公司美食街評核。

台北市衛生局今天赴市議會警政衛生委員會，針對台北市食品安全問題的檢討與策進專案報告。局長陳彥元說明，精進作為分為嚴格稽查、多元輔導及資訊透明3方面，共9項作為。

在嚴格稽查部分，陳彥元指出，將加強疑似食品中毒案件查核及量能，若有病患休克、吞嚥困難、住加護病房或死亡，將擴大採檢餐廳食材及原料，並命業者暫停作業，另爭取成立食因性疾病檢驗組，補助人力與設備共新台幣4450萬元。

多元輔導方面，陳彥元說，會擴大推動餐飲衛生管理分級評核認證及夜市食品安全微笑標章，將示範區域拓及西門及台大公館商圈等。

國民黨台北市議員李明賢詢問，合點壽司京站店日前被爆料餐點裡有活蛞蝓，目前處理狀況如何。衛生局食品藥物管理科長林冠蓁說，知道此事當天就派員稽查，稽查員現場沒看到異物，已要求限期改善醬料未標效期等衛生缺失。

民進黨台北市議員何孟樺接續詢問，合點壽司在內湖也有分店，是否同步稽查，並要求參與餐飲衛生管理分級評核。林冠蓁表示，已前往稽查，是合格的，但並未要求參與評核。

何孟樺指出，衛生局稱要擴大推動餐飲衛生管理分級評核認證，稽查時卻未把握機會，應盡快改善，加強業者自主衛生檢查及管理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市食品安全自治條例規定，百貨公司美食街等15類業者，應參與餐飲衛生管理分級評核制度，申請認證標章，並張貼於營業場所明顯處，違者將命限期改善，屆期未改善處3萬元至10萬元罰鍰，甚至勒令停業。

林冠蓁會後受訪表示，過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關業務影響，輔導的腳步確實有慢下來，但已在積極推進進度，預計9月前完成全市百貨公司美食街評核，包含合點壽司京站店在內。（編輯：龍柏安）1130521