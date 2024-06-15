台北抓噪音車挨批成效不彰 市府允加強熱點取締

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市府為防制車輛噪音，設置固定式偵測攝影設備進行取締。議員指出，取締成效不彰，且未設在易出現車輛噪音地點。台北市環保局今天表示，持續針對陳情熱點加強取締。

民進黨台北市議員何孟樺透過質詢資料指出，北市府為取締車輛噪音，引入固定式高噪音車輛偵測攝影系統，也就是固定式聲音照相設備，以全天候執法測噪音，盼有效節省稽查人力。

她說，經調閱資料發現，北市共20處為固定式及3套移動式，但依民眾通報車輛噪音案件數，分別為2021年2466件、2022年2709件、去年4603件。

何孟樺表示，市府從2021年引進固定式設備，卻不見嚇阻之效，例如2022年獲報取締車輛噪音件數回升，去年更增破4000件；移動式設備取締件數，2021年至去年底，市府稽查359場次、取締330件，與民眾通報件數也有落差。

她說，固定式偵測車輛噪音設備共20處，除文山區、南港區、萬華區、信義區各1處，其餘行政區各2處。為探究設置點位是否適當，以固定式點位與近5年通報件數比較發現，山區取締較密集，應與車輛夜跑有關。

何孟樺指出，扣除重複設置點位後，仍有21處有車輛噪音頻繁狀況，但未有固定式設備，建議環保局積極向中央爭取補助，並編預算自設，且針對固定式設置點位，應評估通報取締狀況，可優先考量內湖區、南港區等。

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對此，環保局表示，取締車輛噪音的聲音照相設備設置地點須符合環境部規定，以避免其他音源干擾，固定式除須符合相關規定，還需架設桿件及可用電力，已有評估在內湖、文山等各路段設置，但因受限山區道路、夜間照度、坡度、電力等因素，才以移動式設備取締。

環保局指出，5月6日已向環境部爭取補助約20套設備，且會持續針對車輛噪音的陳情熱點加強取締。（編輯：戴光育）1130615