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開箱老照片》五二〇媒體改造大遊行

2024/5/20 07:00
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五二〇媒體改造大遊行在台北市政府前廣場集結出發。中央社記者熊力學攝 84年5月20日
五二〇媒體改造大遊行在台北市政府前廣場集結出發。中央社記者熊力學攝 84年5月20日
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（中央社網站）1995年（民國84年）5月20日：由澄社等多個社團共同組成的「黨政軍退出三台運動聯盟」發起「五二〇媒體改造大遊行」，提出黨政軍特全面退出、電波頻道全面開放、廣電法規全面翻修和媒體結構全面改造四大訴求。

無線電視的電波為公共財，屬於全民所有，但在威權時期，僅有的3家無線電視台全由黨政軍壟斷把持，「黨政軍退出三台」也成為民進黨及部份民間社團追求民主多年來努力推動的目標之一。

活動當天，遊行歷經5小時，最後由聯盟推派代表進入總統府遞交「黨政軍退出三台」連署書後結束活動。

在多年努力下，立法院2003年12月9日三讀通過修正廣電三法，明定黨政軍的資金須在兩年內退出廣電媒體，台灣媒體改革邁入新的里程碑。

想看更多五二〇媒體改造大遊行的照片，立即到中央社影像空間。1130520

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