台文館抄襲風波 廠商7年來標案送政風查核

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲風波，館方今天證實委託廠商「蹦世界數位創意」以限制性招標連續7年取得標案，總金額近1500萬元，現已將7案送文化部政風處查核。

國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」風波持續。台文館今晚告訴中央社記者，「蹦世界數位創意股份有限公司」自民國107年起連續7年取得台文館標案，名稱全是「展覽數位內容建置採購案」。

7個標案金額部分，分別是107年新台幣163萬5000元、108年175萬元、109年237萬元、110年236萬元、111年224萬9100元、112年224萬元、113年224萬元。

台文館指出，「蹦世界數位創意」連續7年以限制性招標取得標案，總金額1484萬4100元，現已將7案全送文化部政風處查核。目前107年至112年6個標案已全部執行完畢，113年標案執行中，將研議解約。

這起抄襲風波，台文館今天記者會道歉，並已向廠商提出偽造文書刑事告訴，求償金額待估計；另查核7年來標案，今年標案研議解約，同時館長林巾力、副館長蕭淑貞自請處分。（編輯：孫承武）1130518

（圖取自嗷嗚龍寶微博weibo.com）