實境遊戲主視覺抄襲 台文館啟動113年標案解約

（中央社記者張榮祥台南25日電）國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國掀起風波，館方今天證實已啟動委託廠商「蹦世界數位創意」113年標案「展覽數位內容建置採購案」解約相關程序。



台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，館方5月18日召開記者會公開道歉，且決定對廠商、廠商駐台文館人員提出偽造文書、行使偽造文書等刑事告訴，並依民國112年合約求償，依採購法提報拒絕往來廠商，正副館長自請處分。



台文館資料顯示，「蹦世界數位創意股份有限公司」自107年起連續7年取得台文館標案，名稱全是「展覽數位內容建置採購案」，標案金額分別是107年新台幣163萬5000元、108年175萬元、109年237萬元、110年236萬元、111年224萬9100元、112年224萬元、113年224萬元。



台文館今天告訴中央社記者，「蹦世界數位創意」7年來標案已送文化部政風處查核，113年標案暫停執行，且依採購法啟動解約相關程序。



台文館去年12月15日推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，直到今年2月農曆春節假期結束，為期約2個月，今年5月10日重啟遊戲，卻爆出「阿龍」圖像是抄襲中國上海繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，館方隨即在臉書（Facebook）宣稱絕無侵害著作權。



不過，網路持續熱議，網友批評「阿龍」和「嗷嗚龍寶」相似度至少9分，外型根本一模一樣，台文館被抓包後，卻反咬對方「偷了台文館的龍」。隨後館方才發出道歉聲明指出，委託廠商的「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也經由偽造產出，委製內容全數下架，遊戲關閉。（編輯：黃世雅）1130525