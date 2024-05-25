本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

實境遊戲主視覺抄襲 台文館啟動113年標案解約

2024/5/25 18:03（5/25 18:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國立台灣文學館10日在臉書上所貼出的實境解謎遊戲主視覺「阿龍」。（圖取自facebook.com/NmtlTainan）
圖為國立台灣文學館10日在臉書上所貼出的實境解謎遊戲主視覺「阿龍」。（圖取自facebook.com/NmtlTainan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）國立台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國掀起風波，館方今天證實已啟動委託廠商「蹦世界數位創意」113年標案「展覽數位內容建置採購案」解約相關程序。

台文館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，館方5月18日召開記者會公開道歉，且決定對廠商、廠商駐台文館人員提出偽造文書、行使偽造文書等刑事告訴，並依民國112年合約求償，依採購法提報拒絕往來廠商，正副館長自請處分。

台文館資料顯示，「蹦世界數位創意股份有限公司」自107年起連續7年取得台文館標案，名稱全是「展覽數位內容建置採購案」，標案金額分別是107年新台幣163萬5000元、108年175萬元、109年237萬元、110年236萬元、111年224萬9100元、112年224萬元、113年224萬元。

台文館今天告訴中央社記者，「蹦世界數位創意」7年來標案已送文化部政風處查核，113年標案暫停執行，且依採購法啟動解約相關程序。

台文館去年12月15日推出實境解謎遊戲，由主視覺「阿龍」帶路，直到今年2月農曆春節假期結束，為期約2個月，今年5月10日重啟遊戲，卻爆出「阿龍」圖像是抄襲中國上海繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，館方隨即在臉書（Facebook）宣稱絕無侵害著作權。

不過，網路持續熱議，網友批評「阿龍」和「嗷嗚龍寶」相似度至少9分，外型根本一模一樣，台文館被抓包後，卻反咬對方「偷了台文館的龍」。隨後館方才發出道歉聲明指出，委託廠商的「阿龍」相關圖像確實非廠商原創，相關證據也經由偽造產出，委製內容全數下架，遊戲關閉。（編輯：黃世雅）1130525

#阿龍
#國立台灣文學館
#台文館
#抄襲
延伸閱讀
台文館涉抄襲 文化部長李遠：向原創者道歉台文館抄襲風波 廠商7年來標案送政風查核實境解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館將懲處相關人員
阿龍
解謎遊戲主視覺抄襲中國 台文館提告廠商、正副館長自請處分
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.70
更多編輯台推薦新聞：