台文館涉抄襲 文化部長李遠：向原創者道歉

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）台灣文學館台灣阿龍抄襲風波成為今天立法院教育及文化委員會上焦點，文化部長李遠（小野）今天表示他尊重文創，「如果可以，我會自己畫一隻狗一隻貓。」他願意代表文化部向原創者道歉。

國民黨立委葛如鈞今天質詢表示，他接獲民眾檢舉，2024年巴黎文化奧運「台灣館」主視覺由設計師顏伯駿操刀，但部分圖案與蘋果Apple Emoji表情符號相似，文化部如要使用，必須向提供蘋果設計版權的供應商要求授權。

葛如鈞詢問李遠文化部是否有取得授權。李遠表示文化部處理中，一周內去了解並回應。

葛如鈞提到第16任總統副總統就職典禮主視覺設計同樣是由顏伯駿操刀，也遭網友質疑彩色線段主視覺及周邊貓狗徽章疑似抄襲。顏伯駿則否認抄襲他人作品，且強調「堅持原創設計」。

葛如鈞表示，從總統就職大典視覺主視覺、巴黎文化奧運台灣主視覺疑似抄襲，到台灣文學館實境解謎遊戲主視覺「阿龍」抄襲中國繪師Nora Qu作品「嗷嗚龍寶」，幾乎就是「抄人特攻隊」。

李遠表示，針對台文館台灣阿龍抄襲事件，台文館會向委託廠商提告求償，文化部將該廠商7年來得標標案交給政風室，正副館長也自請處分。

李遠表示，他不會把責任推給第一線同事，「我認為抄襲事件非常不應該，但我也不會粗暴地說要換掉誰。」李遠表示他很尊重文創，「如果可以，我會自己畫一隻狗一隻貓。」他會在任內改善各種問題，讓原創者權益被保護。（編輯：李亨山）1130522