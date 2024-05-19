藏族導演萬瑪才旦過世週年 紀念展登場遺作出版

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（中央社記者張淑伶上海19日電）被稱為「藏族母語電影開創者」的導演萬瑪才旦過世一週年，遺作電影「雪豹」和小說集「松木的清香」都在今年上映與出版。5月至7月，他的主題紀念展將在中國15個城市登場。

萬瑪才旦2023年5月8日過世，享年54歲。青海藏族研究會官網披露，其死因是心臟病突發過世。他在當代中國電影界、藏語電影界有一席之地，陸媒稱他為「藏族母語電影的開創者」、「當代藏族電影人伯樂」等。

萬瑪才旦的創作生涯始自小說創作，此後又將自己的作品編導為電影。根據中國大陸的中信出版集團，萬瑪才旦一生創作了60餘篇小說，用藏語和漢語兩種語言文字寫作，創作小說和劇本，還做文學翻譯，作品被翻譯成多種外文在海外出版。

5月到7月，由出版方策劃的「親愛的萬瑪才旦」主題紀念展、7場主題沙龍，在中國15座城市、15個文藝空間和5家影院登場，從不同面向討論萬瑪才旦留下的藝術遺產。電影的部分，包括萬瑪才旦的8部長片和3部短片電影作品。

新京報曾指出，中國藏語電影的真正發軔之作，是當時36歲的萬瑪才旦於2005年執導的「靜靜的嘛呢石」，此後十餘年，萬瑪才旦扛起了「藏地電影」大旗，還培養了一眾後輩。

萬瑪才旦的遺作之一「雪豹」4月在中國上映，此片已在去年11月獲得第36屆東京影展最高榮譽「東京都知事賞」。另一部遺作「陌生人」去年他過世前不久才殺青，尚未上映。

萬瑪才旦遺作小說「松木的清香」5月出版，尤其子久美成列編選及作序，畫家、學者陳丹青作跋。

陳丹青1980年前後的油畫「西藏組畫」是其名作。他在跋中寫道，萬瑪才旦曾經去京郊參觀西藏組畫展覽，但他「不感到榮幸，反倒羞慚」，因陳丹青自認「我對那片高原的了解其實是膚淺的，那些畫只是短暫的一瞥，萬瑪的電影，才是西藏的血肉」。（編輯：邱國強）1130519