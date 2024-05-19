中國救房市下猛藥建案現人潮 專家直言：杯水車薪

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（中央社台北19日電）為拯救房市，中國官方宣布提供人民幣3000億元收購成屋作為保障房等措施，被視為救市猛藥，更有深圳建案現場湧現看屋人潮，場面有如菜市場；但有房市分析師直言，這個救市規模好比「大興安嶺著火，拿著水桶去滅火」。

每日經濟新聞18日報導以「政策狂歡的一日」，形容中國人民銀行17日宣布，以人民幣3000億元（約新台幣1.33兆元）的國有資金收購各地成屋作為保障性住房後，中國各界引發的熱議及看屋人潮變化。

報導指出，深圳一名新建案銷售顧問形容，上述救市政策宣布後，當地的「樓盤（建案）開盤現場如同菜市場」；另一名專家應邀前往建案現場演講時，背板則寫上了「乘勢新政，占領先機」8個大字。

但一名中國房市分析師卻直指，「只有3000億，相當於最多只能消化3000萬至5000萬平方公尺，這個級別對當下市場，相當於大興安嶺著火，拿著水桶去滅火」。

戴德梁行研究院副院長張曉端表示，盡管這項救市政策效力值得期待，但整體房地產行業及市場「深陷調整」的狀態，難以在短期內獲得本質性改變，價格下滑的趨勢短期內仍將延續。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，目前來看，僅靠地方層面「以舊換新」及國企收購，都是「小打小鬧」。因為，在房價下跌預期濃重的情況下，加上國企債務和資金壓力參與意願不足，收購規模太小，無法產生穩定市場的作用。

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李宇嘉主張，當局應自上而下建立大體量（大規模）的資金，注入國家信用。一方面發行超長期國債或中國人民銀行抵押補充貸款，對國開行注資，並向商業銀行提供低成本資金，鼓勵這些銀行直接收購房屋，或貸款給地方國企城投收購，解決供給端的問題。

他說，另一方面，當局可建立「普惠式住房銀行」，為民眾提供超長期限、超低利率的普惠貸款，購買「國家隊」收購的房源。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130519