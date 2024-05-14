藍指吳釗燮辱罵立委 應移送監院調查

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨團今天表示，外交部長吳釗燮在任內斷交8國，拒不承擔政治責任，必須給予最嚴厲的譴責，且吳釗燮在面對立委監督援外款項經費交代不清，還於國會殿堂反嗆答詢，更以外交部新聞稿辱罵立委，嚴重有辱官箴，應移送監察院調查。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，回顧蔡政府執政8年，斷交10國，吳釗燮在任內，創下斷交8國最高紀錄，被封為「斷交部長」，卻往往厚顏以「中共打壓」卸責。吳釗燮完全無自省能力，毫無政務官擔當及風骨，拒不承擔政治責任，戀棧權位遭詬病已久，必須給予最嚴厲的譴責。

國民黨團表示，近日國民黨立委徐巧芯基於「為人民看緊荷包」質詢有關外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭合約，其中30%至40%經費採購台灣醫療材料，要求說明得標廠商，避免黑箱及圖利特定業者更應避免介入當地政黨政治。

國民黨團指出，吳釗燮不但未能向代表民意的立委講清楚說明白，且跳針連嗆7次「趕快去告我藐視國會」，其態度的囂張狂傲，完全無視行政對立法負責，立法監督行政的憲政義務，枉為政務官，足證訂定「藐視國會罪」的必要性。

國民黨團表示，尤有甚者，外交部居然以新聞稿，對國會議員進行公然謾罵「呼籲國人應唾棄這種一昧製造聲量，譁眾取寵的惡質民意代表」，企圖煽動民眾製造敵意，其荒誕離譜之惡劣行徑，正暴露外交部色厲內荏，以機密掩護欲蓋彌彰的援外黑箱，甚至以司法提告製造寒蟬效應打擊民意監督，如此不堪且不適任的外交部長，應給予最嚴厲的譴責。

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國民黨團指出，吳釗燮身為政務官，拒不承擔任內斷交8國的政治責任，面對國會監督援外款項經費亦交代不清，反惱羞成怒，於國會殿堂「戰狼式」反嗆答詢，更以外交部新聞稿辱罵代表民意的國會議員，嚴重有辱官箴，實不足取，除給予最嚴厲譴責外，更應移送監察院調查，以正官箴。

國民黨團表示，明天是吳釗燮在520前以外交部長身分最後一次赴立法院報告備詢，這位自封「吵架王」的外交部長，早已失去做為外交部長應有的格調，不但拒絕國會監督，卻反而只想找立委吵架。身為外交部長的吳釗燮，若還想當個「有格調」、「有品格」的外交部長，就應對其個人「失格」、「囂張」、「狂妄」、「無能」種種舉措向全民及國會公開道歉。（編輯：林興盟）1130514