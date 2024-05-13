外交部：2邦交國短期無斷交疑慮 將關注長期狀況

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（中央社記者游凱翔台北13日電）外交部長吳釗燮近日受訪提及，中國鎖定台灣2邦交國製造內部動亂，與台灣的長期邦交有隱憂。外交部政務次長田中光今天表示，不評論外界猜測是哪2國，但短期內並無疑慮，將持續關注長期狀況。

外交部長吳釗燮9日接受廣播專訪時表示，邦交國目前都無問題，但看到中國一些作為確實感到憂心，並透露中國鎖定2個台灣邦交國長期滲透製造內部動亂，與台灣的邦交長期是隱憂，但短期內不會生變。

外交部政務次長田中光、國安局副局長徐錫祥上午在立法院外交及國防委員會專案報告「大陸領導人習近平訪歐後國際關係變化對台灣國安之影響」，並備質詢。

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國民黨立委賴士葆質詢，邦交國海地、瓜地馬拉是否有斷交危機。田中光答詢指出，吳釗燮受訪時並未提及2國國名，因此他不評論外界所猜測的2個國家，不過短期內並無斷交疑慮，外交部會持續關注長期狀況；徐錫祥表示，尊重外交部說法，但根據國安局掌握，並無相關跡象。

田中光在答覆國民黨立委黃仁有關邦交國參與520典禮的質詢時說，教廷在這次520派遣特使與會，12個邦交國均派遣高級代表與會；田中光強調，他自身曾擔任總統特使參與馬紹爾總統就職，「但這並不代表台灣跟馬紹爾就有邦交危機」，完全視當時邦交國內狀況而定，例如正副元首可能有其他業務須處理。（編輯：郭無患）1130513