立委考察外交國際事務學院 田中光感謝支持外交工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北22日電）立法院外交及國防委員會今天考察外交及國際事務學院，外交部次長兼外交及國際事務學院院長田中光表示，外交及國際事務學院對內培訓人才，至今已與13個國家外交部培訓機構簽署合作協定或瞭解備忘錄，增進與各國外交人員培訓機構互動。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長田中光歡迎立法院外交及國防委員會召委王定宇偕該委員會委員羅美玲、林憶君考察外交部外交及國際事務學院，深入了解外交學院工作重點、人員培訓概況，並與外交部第57期外交領事人員及21期外交行政人員學員進行交流。

外交部指出，田中光歡迎考察團，並感謝召委王定宇等人對於外交工作的支持。田中光表示，外交及國際事務學院是培訓政府駐外人員最主要機構，全年度辦理約20項訓練計畫，受訓人數超過2000人。除外交部新進人員培訓外，也辦理中、高階人員在職訓練及跨部會的訓練課程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

田中光提到，外交及國際事務學院不僅對內培訓人才，也積極與各國進行交流，至今已與13個國家外交部培訓機構簽署合作協定或瞭解備忘錄，進行互訪與課程交流，增進與各國外交人員培訓機構的互動。

王定宇強調，考察行程除了了解外交學院工作執掌及需求外，也代表民眾慰勉並肯定外交人員為守護國家主權及尊嚴所付出的貢獻，立法院願意成為行政部門的後盾。（編輯：張若瑤）1130422