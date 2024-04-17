林佳龍：公私協力 加速台灣邁向2050淨零轉型

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（中央社記者賴于榛台北17日電）第21屆全國NGOs環境會議會前會昨天在總統府舉行，總統府秘書長林佳龍今天說，政府已將多項民間長期訴求轉化為政策，像是環保署改制為環境部、啟動碳權交易平台等，期待公私協力，加速台灣邁向2050淨零轉型。

422世界地球日即將到來，總統蔡英文依照慣例會在當天與環團對話，林佳龍昨天則主持第21屆全國NGOs環境會議會前會，收攏、聚焦總統與環團的對話議題。

林佳龍今天透過臉書表示，會前會的幕僚工作，以及環團內部的準備作業，都讓各議題在聚焦及解決的效率上有顯著提升，很高興時隔一年，能再次代表蔡總統邀請所有關心台灣環境議題的老朋友及相關部會共同討論關切的議題、回顧近年民間和政府攜手守護環境的階段性成果，以及商討對未來新政府團隊的期許及努力的方向。

林佳龍說，自2019年到2024年環團總計有397項建言案，除了今年的90案外，前5年所提的307項已有211項解除列管，完成近7成的政策建議，顯示溝通平台的良好成效，也是公私合作很好的典範。

他表示，政府去年將多項民間長期的訴求轉化為政府具體政策，像是因應國際趨勢，將環保署改制為環境部，並新設氣候變遷署、資源循環署以及國家環境研究院，展現推動永續台灣的決心，另外台灣碳權交易所也正式啟動碳權交易平台，提供國內企業取得國際碳權的管道，加速台灣邁向「2050淨零轉型」的目標。

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林佳龍表示，像是「彰濱工業區晶鼎焚化爐案」進度，環境部與經濟部昨天也在會中清楚說明，在法定程序下，晶鼎焚化爐案一旦無法取得彰化縣府核發執照，也無法與民眾溝通取得共識，就必須依照合約要件，檢討推動的必要性及處理後續工作；而蔡總統允諾展開調查的貢寮及福隆沙灘議題，工程會、經濟部、交通部已召集跨部會小組，啟動「沙灘寬度現地驗證」，近期將舉行相關會議。

他強調，淨零轉型是世界趨勢，不只各國政府積極推動，更需要民間共同參與，特別感謝所有台灣環保團體的夥伴，長年為守護土地環境辛勤工作與奉獻，這20年來，台灣環境治理的推進成果，民間環團絕對是不可或缺的關鍵力量，也要謝謝各部會努力為各主責議題找出解方，期盼公私協力，加速台灣邁向2050淨零轉型。（編輯：林淑媛）1130417