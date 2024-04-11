林佳龍：盼美國續支持深化台美關係 壯大民主陣營

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（中央社記者賴于榛台北11日電）總統府秘書長林佳龍今天說，台灣位處威權主義擴張前沿，因此積極推動國防自主，展現強化國防與守護和平、自由、民主的決心，也期盼美國政府等友人，持續支持深化台美安全關係，壯大民主陣營。

台灣關係法立法45週年，林佳龍昨天陪同總統蔡英文接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行人。他今天透過臉書表示，與薛瑞福相識24個年頭，昨天能見到老朋友十分開心。

林佳龍說，薛瑞福此次率領2049計畫研究所的專家學者們，長期耕耘台海與印太區域安全議題、關心台美政策的發展，也曾多次到訪台灣，對推進台美交流合作，不遺餘力。

他表示，過去參加美國總統就職典禮時，曾拜會2049計畫研究所和美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等官員，深入討論台美安全與經貿關係等議題，並力邀2049研究所來台交流；他擔任台灣智庫董事長任內舉辦國際論壇時，2049計畫研究所則由時任執行主任石明凱（Mark Stokes）代表出席，共同探討台、美共同面對的課題，並提升政策影響力。

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林佳龍說，這段時間以來，美國跨黨派國會議員、民間智庫代表陸續到訪台灣，顯見美國政府對台灣的支持及重視，而美國持續對台軍售、提供台灣軍事融資，今年並透過「2024會計年度綜合撥款法」的簽署與立法和「2025會計年度預算」的編列，表達對台灣強化自我防衛能力的支持。

他也指出，台灣位處威權主義擴張的前沿，如總統蔡英文所言，台灣已積極推動國防自主，完成第一艘「國艦國造」的「海鯤軍艦」和第一批6艘高效能艦艇，展現強化國防與守護和平、自由、民主的決心。林佳龍說，感謝也期盼美國政府、國會、民間的友人，持續支持台美安全關係的深化，攜手壯大民主陣營，守護區域的和平穩定，並為全球繁榮發展做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1130411