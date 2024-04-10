接見美國智庫訪團 韓國瑜：台美感情堅如磐石

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（中央社記者王承中台北10日電）立法院長韓國瑜今天接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福。韓國瑜表示，今天是台灣關係法實施45週年紀念，意義非凡，象徵台美感情堅如磐石。

立法院長韓國瑜今天在立法院接見美國智庫2049計畫研究所訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行。

韓國瑜在致詞時表示，今天是台灣關係法實施45週年紀念，意義非凡，象徵台美關係，大家感情堅如磐石。今天國民黨團、民進黨團及民眾黨團都有派代表與會，代表立法院重視薛瑞福來訪。

韓國瑜指出，台灣跟美國不一樣，台灣是單一國會，沒有兩院制，113席立委可以選擇跟各國的國會成立聯誼會，參加台美國會議員聯誼會的立委高達72位，且卡司是有史以來最強大的，所有重量級的立委都參與。

薛瑞福則在致詞時指出，1月13日對台灣而言是重大日子，歡慶民主選舉，也歡慶台灣的民主制度，很高興看到立法院是由跨黨派組成，請大家對於維護台灣主權、保護台灣安全都有共識，非常開心看到民主制度在台灣落實，也樂見民主在立法院繼續運作。

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薛瑞福表示，美國不論那個政黨，都有共識，要確保台灣的自由民主，這不僅有利於台灣人民，也對美國人民有利，因為認知到台灣面臨的威脅，也承諾致力協助台灣面對這些挑戰。

由於台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會今天下午召開董事會，而外傳韓國瑜辦公室未收到開會通知。韓國瑜在接見薛瑞福一行前，對於媒體提問是否有收到民主基金會的開會通知，韓國瑜未正面回應，僅表達「謝謝大家」。（編輯：林興盟）1130410