花蓮地震 韓國瑜出示匯款收據捐108萬賑災
2024/4/10 16:31
（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長韓國瑜今天在臉書出示個人捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款金額新台幣108萬元。他表示，捐款支援花蓮災民所需及後續復原工作，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。
花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，韓國瑜5日透過個人臉書粉絲專頁指出，「面對無常，我們一同克服重建」，他願略盡綿薄，捐出就任立法院長以來至今的薪資所得，與大家一起努力重建家園。
韓國瑜今天在臉書出示捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款日期顯示民國113年4月10日，匯款人名稱韓國瑜，匯款金額108萬元。
他表示，「今日，國瑜已將就任立法院長以來之薪資所得捐款完成，旨在支援花蓮災民所需及後續復原工作！」
韓國瑜表示，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。（編輯：蘇志宗）1130410
- 2024/04/10 16:43
- 2024/04/10 16:38
- 花蓮地震 韓國瑜出示匯款收據捐108萬賑災2024/04/10 16:31
- 2024/04/10 16:23
- 2024/04/10 16:11
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 日本那霸基地戰機一度被拖往高處避海嘯