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花蓮地震 韓國瑜出示匯款收據捐108萬賑災

2024/4/10 16:31
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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長韓國瑜今天在臉書出示個人捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款金額新台幣108萬元。他表示，捐款支援花蓮災民所需及後續復原工作，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。

花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，韓國瑜5日透過個人臉書粉絲專頁指出，「面對無常，我們一同克服重建」，他願略盡綿薄，捐出就任立法院長以來至今的薪資所得，與大家一起努力重建家園。

韓國瑜今天在臉書出示捐款至「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」的收據，匯款日期顯示民國113年4月10日，匯款人名稱韓國瑜，匯款金額108萬元。

他表示，「今日，國瑜已將就任立法院長以來之薪資所得捐款完成，旨在支援花蓮災民所需及後續復原工作！」

韓國瑜表示，希望共同努力重建家園，花蓮加油、台灣平安。（編輯：蘇志宗）1130410

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