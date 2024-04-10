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韓國瑜未收到民主基金會開會通知？綠委：有書面送達

2024/4/10 14:09（4/10 14:27 更新）
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立法院長韓國瑜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北10日電）台灣民主基金會今天開董事會，外傳立法院長韓國瑜辦公室未收到開會通知。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，就黨團掌握，開會通知有書面送達，而不管是用書面或當面，都有向韓國瑜通知相關改組過程。

台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會日前決定今天下午召開董事會。外傳立法院長韓國瑜辦公室迄今尚未收到開會通知，且韓國瑜今天下午將接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行，恐怕也無法參加。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，有媒體詢問，韓國瑜辦公室指「沒收到外交部的開會通知」，因此安排接見外賓行程，無法出席。

吳思瑤表示，這樣的說法值得再去查證，就黨團所了解及知悉的狀況，民主基金會董事會開會通知有書面送達，而且就她所掌握，外交部長吳釗燮也有親自向韓國瑜報告董事會改選、改組相關程序，因此如果有傳出韓國瑜不知道下午開會、沒有收到通知等，這樣的說法應該是錯誤的。

吳思瑤說，就黨團掌握，董事的改選程序，不管是書面或當面，都有清楚通知韓國瑜，包括改組過程與流程。

吳思瑤指出，希望民主基金會改組順利，且在法定期限內完成，更重要的是要讓民主基金會藉由新任團隊、改組後董事會，能快速、持續台灣雙軌外交重要任務，讓外交事務持續進行，不會有空窗期。（編輯：蘇志宗）1130410

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