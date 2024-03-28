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民主基金會何時選董事長 執行長：待韓國瑜告知時間

2024/3/28 11:41
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（中央社記者吳昇鴻台北28日電）台灣民主基金會董事會改組受矚，民主基金會執行長黃玉霖今天表示，董事長由董事互推產生，慣例由立法院長擔任，依照章程在4月30日前完成新任董事長推選，開會時間只要立法院長韓國瑜告訴代理董事長吳釗燮可以開會，就可發布開會通知。

外交部政務次長田中光上午赴立法院外交及國防委員會報告「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」，並備質詢。

民進黨立委李坤城關切民主基金會董事會改組議題，民主基金會執行長黃玉霖表示，依照章程，董事長由董事互推產生，慣例由立法院長擔任。

李坤城詢問，立法院長韓國瑜什麼時候接任董事，黃玉霖回應，當韓國瑜於2月1日就任立法院長後便已成為基金會當然董事，依照章程必須在4月30日以前完成新任董事長推選。

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李坤城詢問，將由誰召開董事會，黃玉霖說，目前基金會代理董事長為外交部長吳釗燮，吳釗燮已拜會過韓國瑜提出改選事宜；李坤城追問，現在是否要配合韓國瑜時間，黃玉霖表示，開會時間只要韓國瑜告訴吳釗燮可以開會，吳釗燮交代後就可以發布開會通知。

台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，基金會由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士。（編輯：蘇志宗）1130328

#黃玉霖
#吳釗燮
#韓國瑜
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