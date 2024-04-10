民主基金會開董事會 吳釗燮：4/2曾通知韓國瑜

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（中央社記者吳昇鴻台北10日電）外傳立法院長韓國瑜未收到台灣民主基金會董事會開會通知，代理董事長吳釗燮今天指出，4月2日中午曾拜會韓國瑜，當面說明要召開董事會及議程重點，但韓國瑜表示有其他行程無法處理會務，因此由他主持，也獲得「接下來要接董事長」的韓國瑜諒解。

台灣民主基金會董事會改組受矚目，基金會日前決定今天下午召開董事會，外傳韓國瑜辦公室未收到開會通知，且韓國瑜今天下午接見美國智庫「2049計畫研究所」訪問團主席薛瑞福（Randall G. Schriver）一行，恐怕也無法參加。

吳釗燮下午在民主基金會董事會召開前受訪透露，2月時就曾經拜訪過韓國瑜，也說明過慣例上立法院長就是民主基金會的董事長，所以「我們從來沒有其他的想法」，4月2日前往拜訪時仍重申這一點，今天會議最重要的議程之一，就是要推舉新董事長。

吳釗燮透露，韓國瑜當時表示有其他行程無法緊接處理會務、主持董事會，因此由代理董事長繼續主持，而開會時間非常緊迫，如果不開董事會可能有違法問題，也獲得「接下來要接董事長」的韓國瑜諒解。

吳釗燮提到，成立民主基金會的目的希望能團結國內朝野，盼能團結行政與立法部門，在過去20多年的歷史上，民主基金會運作順暢，希望能繼續秉持原則處理民主基金會的外交工作。

至於媒體詢問，下一任外交部長將由誰接任，以及是否將接任國安會秘書長。吳釗燮回應，新任首長應由新任總統宣布，相關人事尚未發布前，他沒有評論，現在還是外交部長，「在外交部長任上，我每一天都責無旁貸，以沒有分神的精神努力做好外交上每一分鐘的工作」。（編輯：張若瑤）1130410