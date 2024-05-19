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楊文科指不補助古蹟修復經費 客委會：文化部已補助

2024/5/19 20:16（5/19 21:11 更新）
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針對新竹縣長楊文科（前左7）稱客家委員會不補助竹縣古蹟關西分駐所第3期修復經費。客委會19日澄清，因1、2期沒有完整客家藝文規劃，審第3期提案時有要求一併擬定營運計畫，並無不予補助經費情事。圖為關西分駐所第3期修復工程開工典禮。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月19日
針對新竹縣長楊文科（前左7）稱客家委員會不補助竹縣古蹟關西分駐所第3期修復經費。客委會19日澄清，因1、2期沒有完整客家藝文規劃，審第3期提案時有要求一併擬定營運計畫，並無不予補助經費情事。圖為關西分駐所第3期修復工程開工典禮。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年5月19日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）新竹縣長楊文科昨天稱客委會不補助竹縣古蹟關西分駐所第3期修復經費，客委會今天澄清，因1、2期沒有完整客家藝文規劃，審第3期提案時有要求一併擬定營運計畫，並非不補助。

「中國時報」報導，楊文科昨天在新竹縣定古蹟關西分駐所第3期修復工程開工典禮致詞說，關西分駐所在1、2期工程完成後，縣府向客委會爭取第3期工程都被打回票，因此轉向文化部爭取新台幣4500萬元辦理。

對此，客委會今天發布新聞稿澄清，新竹縣古蹟關西分駐所第1、2期修復工程，客委會分別於民國104年、106年共計補助3700萬元修復完成。

客委會指出，111年11月審查第3期工程提案期間，就1、2期已完成招商，但尚未有完整的客家藝文表演規劃部分，有請縣府一併擬定營運計畫，再行核補，並無不予補助經費情事。

客委會表示，後續關西分駐所第3期修復工程由文化部文資局同意補助，讓客庄的古蹟修復工程順利進行，能補充客委會預算的拮据和不足，也是政府一體共同加快客庄修復文化資產的模式。

客委會補充說，文化設施是公共財，新竹客庄尚有許多值得保存修復的重要文化資產，盼新竹縣府積極保存，涉及經費部分，文化部和客委會能一起合作。

新竹縣政府提出「關西大客廳」概念，以關西分駐所作為歷史街區活化的核心，透過分期分區推動修復，昨天舉行「縣定古蹟關西分駐所第3期修復及再利用工程開工典禮」，工程預計114年8月完工。（編輯：李錫璋）1130519

#文化部文資局
#楊文科
#客委會
楊文科
關西分駐所3期修復工程開工 盼活絡地方觀光議員盼設勞工育樂中心 竹縣府會進行專案研究
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