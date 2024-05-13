竹東客家文化大禾埕動土 打造浪漫台3線亮點

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）獲中央核定逾5.5億元經費的「新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫」今天動土，客委會主委楊長鎮表示，這是總統蔡英文浪漫台3線計畫中，在新竹縣的重要建設，盼成新亮點。

新竹縣竹東客家文化大禾埕計畫，去年獲公共工程委員會同意核定經費新台幣5億5097萬餘元，其中客委會補助4億6282萬元，新竹縣政府配合款8815萬餘元，今天舉辦動土典禮，楊長鎮、新竹縣長楊文科等人出席，祝禱工程順利。

楊長鎮致詞指出，竹東大禾埕計畫是蔡總統浪漫台3線計畫中，在新竹縣的重要建設，竹東鎮是海陸客家的重要發展地區，期望此計畫能為地方的進步奠定更好的基礎，也成為台3線新亮點。

楊文科致詞說，竹東客家文化大禾埕計畫將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，並串連客家特色景點的旅遊軸帶，吸引更多國內外遊客，提升觀光效益。

楊文科說，大禾埕計畫的意象取自客家人傍晚聚集在禾埕說故事、展演等，未來將有多元創作、地方創生，作為客家文化傳承的中心點，期待工程如期如質完工，具體展現客家文化的傳承。

新竹縣府提供新聞資料表示，竹東客家文化大禾埕設計為地上4層建築，以環形鋼結構、挑高棚架，形塑客家意象，搭配綠地廣場及植栽牆建構綠色量體，打造兼具在地產業文創升級、傳統藝術文化展演及多元學習創作3大面向的文化空間。（編輯：李錫璋）1130513