陽明交大六家校區擬蓋商辦 客委會籲保存

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（中央社記者張雄風台北1日電）媒體報導，陽明交大擬將竹北六家校區改興建為商辦大樓。客委會今天說，此地具備客家古蹟保存再利用的教育意義，籲陽明交大保存，也建議竹縣將街廓範圍納都市計畫文化保存區。

媒體報導，國立陽明交通大學校務基金管理委員會議與校務發展委員會議，通過位於竹北六家校區的客家學院興建商辦大樓案，引發師生反彈。

客家委員會今天發布新聞稿表示，陽明交大六家校區對於新竹縣竹北發展具有相當重要的地方歷史記憶地位及客家文化傳承意義，也是客家文資保存與再利用的具體實踐，籲請陽明交大尊重難得保存下來的客庄空間紋理與文化資產的整體環境，也建議新竹縣政府將此街廓範圍納入都市計畫文化保存區。

客委會主委楊長鎮表示，文資保存不只是文資本體，還包括文資所連結的周邊生活環境，六張犁聚落當年保留作為交通大學客家學院用地，具備客家古蹟保存再利用的教育指標意義。

楊長鎮提到，期盼陽明交大能秉持在此設立客家學院的初衷，在兼顧客家文化保存及學校經營利益前提下，共同討論並重新檢討妥適的開發方案，讓此案能在開發與保存客家文化方面，共創雙贏的局面。

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客委會指出，陽明交大六家校區本為六張犁聚落客庄傳統建築群，民國88年全區因竹北高鐵特定區開發，開發過程經過在地居民與文史工作者積極奔走，劃定為竹北六家民俗公園，其中包括問禮堂、林家祠、小問禮堂、大夫第、忠孝堂等古蹟，與新瓦屋客家文化保存區都是見證客家先民在此墾拓的重要文化資產。

客委會說，此後陽明交大在民俗公園內設立客家學院，成為國內唯一客家學術研究機構與客庄古蹟結合的優質範例。（編輯：管中維）1130501