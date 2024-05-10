客庄生活虜獲國際旅人心 樟之細路邁向在地經營

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）獲客委會以古步道串聯台三線客庄支持的樟之細路，充分呈現客庄生活，成外國人最愛的國家綠道，沿線9個社區工作站成立的台灣樟之細路協會今天啟動，6月將迎來首場樟之細路嘉年華。

台灣步道協會今天在客家委員會的支持下舉辦「台灣樟之細路啟動」記者會，宣布全長230公里的樟之細路，北起桃園龍潭、南至台中東勢，路經桃、竹、苗、中4縣市，沿線9個民間社區工作站（龍潭、關西古道、大隘、三灣、獅潭、薑麻園、老官路、卓蘭、東勢）共組聯盟後成立的「台灣樟之細路協會」，今天啟動。

協會可以說長達8年，由公私協力孕育催生，提出以古步道串聯台三線沿線客庄；以此支持樟之細路的客委會主委楊長鎮，特地全程參與、見證台灣樟之細路協會誕生，欣見與國際長距離步道一樣，回歸以社區為主體展開永續營運。

協會將在台灣步道協會的協助及客委會的支持下，於台灣步道日6月1日舉辦第一次的樟之細路徒步嘉年華。7月則會有日本九州偶來訪台，之後是澳洲比布蒙步道來台交流；協會11月也會參與觀摩韓國濟州偶來嘉年華。

台灣千里步道協會副執行長徐銘謙說，樟之細路早期是拓墾樟腦、伐木而成的，期間發生過原、客之間及人與自然之間的衝突，步道的取名來自賽夏族、泰雅族對樟樹的稱呼，希望走這條步道讓人看到這段歷史。

她舉例，像是為了開墾樟腦而有隘勇線，留有砲台、放槍的地方；再來因為種茶而有茶金之旅的路線，迄今仍可體驗摘茶、做茶，跟著茶走山路，到龍潭上船運抵大稻埕後輸銷全世界；隨著這些故事舉辦過小旅行。

但畢竟這是長距離步道，徐銘謙接著說，現在已經吸引瑞士、德國、日本等外國人走全程，並成為他們最喜歡的國家綠道，因為最深入客庄生活。

她打開手機影片舉例說，就有德國人看到農夫拿長棍掃稻子上方的葉梢，於是提問「他在做什麼？」被問倒的當下，發現自己反而不夠深入在地生活，詢問農夫後告知是「為了掃掉蟲」。

也有外國人會問在地廟宇的神話故事；走到原本叫「鹹菜甕」的關西，看到曬鹹菜也會問「怎麼吃？」

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她進一步說，社區有9個工作站成立，經過2年運作變成自主聯盟，並開始把店家組織起來、分段除草維護路線，台灣樟之細路協會的成立，可以說是台灣第一個以民間組織為主體來營運長距離步道，其實國外都是如此，例如知名的西班牙朝聖之路。

她重申，由民間組織營運一條步道才會永續，可以帶來家鄉的驕傲感、可以向別人介紹他們的生活，這件事可以帶來地方的社區經濟，這就是長距離步道為什麼這幾年受大家重視之故。（編輯：陳政偉）1130510