關西分駐所3期修復工程開工 盼活絡地方觀光

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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹縣政府表示，縣定古蹟關西分駐所分期分區修復，第3期工程今天開工，預計114年8月完工，盼活絡地方文化觀光產業發展。

新竹縣政府提出「關西大客廳」概念，以分駐所作為歷史街區活化的核心，透過分期分區推動修復，今天舉行「縣定古蹟關西分駐所第三期修復及再利用工程開工典禮」，工程預計114年8月完工。

縣長楊文科出席表示，關西分駐所是日治時期的警務官廳及官舍，以分駐所辦公廳舍、所長宿舍、員警宿舍形成完整區域，為竹縣內唯一保留完整的警察聚落。

他說，除有部分建物增建改建外，原建物保留形貌達9成以上，極具地方特色及歷史意義，也於98年指定為縣定古蹟。

楊文科指出，關西分駐所修復工程是關西大客廳計畫中的一環，修復完成後將以分駐所為核心，串連分駐所前的中正路老街文創產業商家，如關西東安古橋、太和宮、台灣紅茶公司、豫章堂羅屋書房等。

文化部文資局長陳濟民說，關西分駐所整修後可做為關西鎮對外旅遊的核心場域，1、2期工程由客委會協助完成，3期由文化部接續，整體園區整合規劃搭配小鎮的人文景點，打造為魅力小鎮。

文化局長章宗耀表示，此次工程內容為修復辦公廳舍及員警眷屬宿舍2棟古蹟本體建築，工期450日曆天，預定114年8月竣工。

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章宗耀說，關西分駐所園區由日式木造宿舍建築群及融合洋式風格的辦公廳舍組成，園區附近有太和宮、市場、郵局及學校等設施，從日治時期至今，都是關西地區重要的信仰、商業活動中心。

章宗耀表示，修復工程中，白色高挑的洋式建築辦公廳舍，因具高度辨識性，易於指引遊客前往，預定作為關西旅遊資訊站，而員警眷屬宿舍則擬作為店鋪，盼未來多元文創產業進駐，後續整合搭配活絡園區。（編輯：張銘坤）1130518