「臺灣漫遊錄」日文版譯作獲第10屆日本翻譯大賞

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（中央社記者戴雅真、王寶兒東京/台北19日專電）由三浦裕子翻譯台灣作家楊双子小說「臺灣漫遊錄」的「台灣漫遊鐵道的兩人」，獲得第10屆日本翻譯大賞，是台灣文學作品首次獲得日本翻譯大賞首獎。

楊双子透過臉書粉絲專頁發文表示，「日本翻譯大賞」首獎完全是三浦裕子的獎項，非常開心，而如同春山出版社總編輯莊瑞琳所說，「臺灣漫遊錄」開啟一連串不可思議的旅程，「這段旅程裡我無數次驚喜與驚嘆，但也同樣深切地感到喜悅，因為我與這本書的每一位合作夥伴能夠一起走得如此長遠」。

楊双子表示，「臺灣漫遊錄」去年發表日文版，台北駐日經濟文化代表處「台灣文化中心」是重要的支援角色，外譯之路道阻且長，民間的太台本屋、官方的台灣文化中心，都是讓作者與「臺灣漫遊錄」得以走得更遠的夥伴。

三浦裕子翻譯的「台灣漫遊鐵道的兩人」與另外4本翻譯著作共同入選大賞最終候補名單，最後由「台灣漫遊鐵道的兩人」，以及榎本空翻譯的美國非裔女性作家哈特曼（Saidiya Hartman）的著作「失去你的母親：一段沿著大西洋販奴路徑的旅程」（Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route）獲獎，將於7月6日舉行頒獎典禮。

楊双子是雙胞胎姊妹楊若慈、楊若暉的共用筆名。姊姊楊若慈主力創作，妹妹楊若暉主力歷史考據與日文翻譯，共同創作台灣歷史百合小說。楊双子著有小說「臺灣漫遊錄」、「花開少女華麗島」、「花開時節」，散文「開動了！老臺中：歷史小說家的街頭飲食踏查」、「我家住在張日興隔壁」，以及漫畫原作「綺譚花物語」等書。曾獲金鼎獎、金漫獎、Openbook年度華文創作。

「臺灣漫遊錄」由春山出版社出版，中文版於2020年4月上市，日文版由太田本屋代理版權、中央公論新社出版。

日本翻譯大賞成立於2014年，每年從12月1日至隔年12月底的13個月期間出版的翻譯作品中，選出最值得讚賞的作品為首獎。

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第一階段徵求讀者推薦，每人可推薦一本譯作，從中選出前10名，評選委員會的每位委員可匿名推薦一本，從中選出5本，共計15本進入第二輪。第二輪由評選委員會進行評選，投票選出5本譯作的最終候補名單。最後再經由委員商議，從中決定大賞，每年有一至兩部作品獲得大賞。

台灣作品過去曾入圍第二階段的作品有吳明益著、天野健太郎譯的「天橋上的魔術師」（第2屆）、「單車失竊記」（第5屆），但最終沒有獲得大賞。這次是台灣文學作品首次獲得大賞。（編輯：周永捷）1130519