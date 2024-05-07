「台灣書櫃」前進美國 展出房思琪等13台文作品

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）近年台灣文學作品外譯成果亮眼，許多譯本陸續在世界各國上市，5月美國登場的亞裔月文化部將結合紐約公共圖書館推出「台灣書櫃」特展，展出包括「房思琪的初戀樂園」等13部作品。

根據文化部發布新聞稿，駐紐約台北文化中心與紐約皇后區公共圖書館將在5月「美國亞裔月」聯手推出「台灣書櫃」（Taiwan Book Corner）展覽活動，精選13部台灣書籍中文版及英譯版，在3家分館同步展出。

13部作品包括林奕含「房思琪的初戀樂園」、李維菁「人魚紀」、郭強生「尋琴者」、陳思宏「鬼地方」、張渝歌「荒聞」、張國立「炒飯狙擊手」、三毛「撒哈拉歲月」、邱妙津「鱷魚手記」、吳明益「單車失竊記」、劉思源與林小杯「騎著恐龍去上學」、劉嘉路與湯瑪士．瑞杰可「山林與海之歌：台灣原住民神話系列套書」、林廉恩「HOME」、游珮芸與周見信「來自清水的孩子」等書。

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新稿稿指出，活動5月9日在森林小丘分館舉辦開幕式，包括駐紐約辦事處副處長張麗賢、文化部駐紐約台北文化中心主任張惠君及皇后公共圖書館總館副總裁尼克布朗（Nick Buron）將出席，並邀請國家文藝獎得主施叔青，以及「來自清水的孩子」譯者金翎擔任講座講者，向美國讀者介紹台灣文學。

駐紐約台北文化中心表示，台灣書櫃展覽與紐約皇后區公共圖書館服務多元讀者的目標相符，5月將在森林小丘、貝賽及法拉盛3家分館同步展出台灣文學作品1個月，之後全部圖書將在皇后區公共圖書館60多家分館內長期流通。（編輯：龍柏安）1130507