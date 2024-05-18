麋先生、宇宙人歐洲巡演合體 英國街頭催生新曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北18日電）樂團宇宙人與麋先生日前在歐洲巡迴演唱會合體，新鮮體驗激發他們創作靈感與，宇宙人主唱小玉與麋先生主唱聖皓散步於英國倫敦街頭，花了一個早上創作出新曲「你在哪裡」。

新歌「你在哪裡」是麋先生與宇宙人寫給歌迷、也唱給彼此的情書，記錄著去年冬天在歐洲巡迴演唱會為期10天的演出，聖皓透露：「現在聽到歌曲都會想起那10天所有畫面，一起去表演、觀光、跟不同城市歌迷見面，很珍貴的回憶，藉這首歌把不同的風景帶給大家。」

被問到歐洲行印象最深刻的事情，2團異口同聲大喊：「絕對是鯡魚罐頭，真的太臭了！」也想起是宇宙人吉他手阿奎特地買來朝聖，跟大家分享「世界最臭的食物」，一打開大家真的馬上感受到強烈的氣味，印象超深刻一輩子忘不掉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宇宙人小玉也分享當時到英國表演時，除了演出也趁空檔跟很久沒見面的朋友在當地相聚，分享第1次到歐洲巡迴，認真感受到距離的遙遠，「我們在瑞典遇到從挪威來的歌迷，聽他們的故事，有時候覺得他們還滿辛苦的，離開習慣的環境，沒有家人的陪伴，那時候剛好是冬天，低溫給我蠻孤獨的感覺。」

麋先生及宇宙人近期好消息不間斷，麋先生甫以專輯「都是浪漫害的」，獲第35屆金曲獎提名，3度問鼎最佳樂團獎；宇宙人「α：回到未來」演唱會表演精彩震撼，每天都有歌迷留言瘋狂敲碗求加場，向來寵粉的宇宙人不負眾望，開心公布「要去高雄！」將在8月10日首度登上高雄巨蛋開唱，門票6月1日中午1時售票系統正式開賣。（編輯：龍柏安）1130518