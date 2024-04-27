宇宙人20週年小巨蛋開唱 小玉自肥邀陳綺貞約會

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（中央社記者王心妤台北27日電）宇宙人樂團今晚在台北小巨蛋舉辦「α：回到未來」20週年演唱會，主唱小玉自嘲單身便邀嘉賓陳綺貞坐在同張沙發「約會」合唱，吉他手阿奎不只邀插畫家太太畫圖，兒子也驚喜亮相。

宇宙人此次演唱會共吸引1萬名歌迷參與，他們將舞台變成宇宙，舞台上空懸吊圓環狀燈光，而戴上應援手環的觀眾則像星星，演唱會開頭就邀請「全聯先生」邱彥翔飾演穿越時空的太空警察，他更一度因為太緊張而講話有些吃螺絲，逗笑觀眾。

宇宙人今晚邀請陳綺貞擔任嘉賓，小玉不只拿出專輯請對方簽名，更自嘲現在是38歲單身，希望邀請陳綺貞約會，並坐在同張沙發合唱，而貝斯手方Q一度作勢想卡位被阻止，最後小玉也和陳綺貞合唱「吉他手」。

第2組嘉賓麋先生則在「如果我們還在一起」時驚喜登台，將氣氛炒到高潮，現場觀眾也激動站起身，並首度演唱合作的新歌「你在哪裡」，並宣布MV將於5月17日上線。

由阿奎創作詞曲的「心向夏天」邀請插畫家太太33繪製大螢幕的畫面，她也抱著兒子站起身同樂，讓觀眾相當驚喜；接著還有宇宙人高中朋友「白河幫」衝上台幫忙宇宙人慶生，接著一起熱舞。

演唱會最後以「一起去跑步」、「一萬小時」劃下句點。（編輯：龍柏安）1130427