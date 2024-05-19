美官員：中國海纜維修船經常匿蹤 當心搞破壞

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（中央社台北19日電）華爾街日報引述知情人士透露，美國國務院官員私下警告谷歌、Meta及其他電訊業者，慎防諸如中英海底（SBSS）等中國國營的海底電纜維修船舶。理由是這些中國維修船舶可能會破壞太平洋海域的海底電纜，影響網路通訊。

「中英海底系統有限公司」是中國國營的海底電纜安裝和維護企業。根據報導，美國國務院官員指出，中英海底旗下的船舶，經常隱匿本身供無線電和衛星追蹤的訊號，讓外界無法追蹤其航跡。

華爾街日報分析則發現，中國籍的海纜工程船舶「福海號」、「福泰號」和「寶馬號」在航經台灣、印尼等亞洲國家近海時，航跡會例行性地從衛星追蹤上消失。

官員和業界專家對中國海纜維修船舶匿蹤的現象表示，船舶位置資料的欠缺，對商業海纜船而言並不尋常，且缺乏明確解釋。而美國國安會曾表示，衛星追蹤系統是對船舶監測和維修的衡量標準之一。

報導指出，美國官方的警告，凸顯海底光纖電纜的安全風險遭到忽視。包括谷歌（Google）和Meta等矽谷網路龍頭在內的業者都擁有海纜，且計畫擴大投資。但這些海纜的架設和維護目前仰賴專門的業者，而這些業者包括可能危及商業和軍事數據安全的外商公司。

知情人士指出，拜登（Joe Biden）政府高級官員近幾個月收到簡報，提到中英海底等相關中國企業在海纜工程方面可能帶來的風險。而全球海底光纖電纜長達數十萬英里，是全球網路資訊傳遞的重要管道，其中太平洋就有數十條海纜，負責美洲、亞洲及周邊島鏈間的資訊傳遞。

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但報導也提到，美國政府及國會人士拒絕說明這項針對中國海纜工程船舶的警告，是來自機密情資發現的特務行動，還是對網路基礎設施可能面臨威脅的擔憂。

而一名與中英海底熟悉的消息人士也說，該公司船舶定位的空白，可能是因為衛星傳輸不均勻，而非該公司想匿蹤。同時，若有維修需要，海纜業主通常會派遣代表登上維修船，對海纜設施的干擾就很難被掩蓋。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130519