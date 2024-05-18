展望台股走勢 法人：觀察520行情與輝達財報等題材

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北18日電）520新總統就職前，台股氛圍呈現觀望，17日終場小跌45.79點。法人指出，下週包括新任總統就職行情、輝達財報等將左右台股投資情緒，另有6月台北國際電腦展（Computex）、蘋果全球開發者大會等題材將發酵，AI議題仍是焦點。

觀察台股盤面結構，法人表示，權值電子主導類股漲跌，電子個別族群僅AI伺服器、散熱、測試介面、太陽能稍有表現；金融保險穩步盤堅，持續是未來台股助攻要角；非金電個別族群表現，航運股漲多震盪、營建股漲多拉回後試圖轉強、生技醫療落後補漲，觀光餐旅、軍工航太提防就職演說後短線拉回。

美股17日漲跌互見，道瓊工業指數首度衝上4萬點大關，指數終場上漲134.21點或0.34%，收在40003.59點。標準普爾500指數上漲6.17點或0.12%，收在5303.27點。以科技股為主的那斯達克指數下跌12.35點或跌0.07%，收在16685.97點。費城半導體指數下跌34.52點或跌0.69%，收在4983.023點。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，今年第1季台股整體獲利8732.8億元，年增率高達45.4%，其中上市企業整體獲利8190.6億、年增幅47.5%；若從獲利成長角度分析，首季每股純益（EPS）年增幅超過100%的族群，包括零售252.25%、運輸199.12%、IC通路115.29%、PC相關111.67%。

黃新迪說明，下週包括520、輝達財報等都將左右台股投資情緒，而6月台北Computex展、蘋果全球開發者大會（WWDC）等題材也開始發酵，吸引市場資金持續關注AI相關題材，科技股表現再度強勢；另外，政策作多題材同步受到市場關注，可留意長期推動的相關政策概念股。（編輯：潘羿菁）1130518