北市警搜索情色酒吧 查獲24名陪酒泰國女子

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市中山區暗藏俗稱「泰國店」的情色酒吧，多名泰國籍女子以短期觀光簽證來台，卻涉嫌從事陪酒等不法行為。北市警方昨天執行搜索，查獲24名泰籍女子、業者、酒客共46人。

台北市警察局中山分局今天發布破案新聞稿，指日前接獲情資稱轄內民生東路上某大樓地下室疑似經營俗稱「泰國店」的情色酒吧，隨即組成專案小組蒐證。

專案小組多日探查發現，業者找來多名泰國女子以短期觀光簽證來台陪侍客人喝酒，並從事相關親密接觸等行為，酒客給小費方式是賞「手環」，泰女事後可再和業者換成現金。

經掌握相關事證，專案小組昨天凌晨持搜索票並會同移民署台北專勤隊前往查緝，共計查獲有詐欺前科的負責人29歲蔣男及黃姓等員工等5人，以及酒客17人和泰女24人。

專案小組查扣營業所得新台幣41萬餘元、記帳單、無線電和門禁管制遙控器等，另於員工身上查獲毒品大麻菸彈1顆和愷他命香菸1支等證物。

警方依違反社會秩序維護法裁罰24名泰女，並移送移民署台北專勤隊辦理遣返等事宜，蔣姓負責人及員工等5人則依刑法妨害風化、就業服務法、毒品等罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1130519