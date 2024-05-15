北市員警涉收賄包庇賭博色情業 議員2助理遭約談

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（中央社記者林長順台北15日電）台北市松山警分局劉姓員警涉嫌在中山、松山分局任內收受賄賂，包庇7家賭博、色情業者。北檢今天指揮調查局兵分70路搜索，並約談劉男等36人說明，包括北市某議員2名助理。

檢調獲報，位於台北市中山區的7家電子遊戲場、按摩店、酒店、養生館，為了避免遭員警取締，自民國98年起不定時行賄原本在中山分局中山二派出所任職的劉姓員警，劉男於110年調任松山分局後，疑持續收受賄賂及包庇賭博、色情場所。

檢調查出，某台北市議員前任辦公室主任張姓男子、現任助理林姓男子也涉案。

台北地檢署今天指揮調查局北部地區機動工作站、警政署政風室、台北市警察局執行搜索70處，包括松山分局劉姓員警辦公座位、住處等地，並未搜索議員辦公室或服務處，也未約談這名議員。

檢調約談劉男、張男、林男及業者共36人到案，全案朝貪污治罪條例行、收賄罪、刑法賭博罪、公務員圖利使他人為性交或猥褻罪偵辦。

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松山分局指出，劉男於110年10月調任松山分局服務，於111年2月因病住院開始請假，至同年11月銷假上班。因身體健康不佳，僅負責噪音、動保、環衛等陳情業務。

松山分局表示，分局已立即展開內部調查，並全力配合檢調，以期儘早釐清案情，並將持續秉持勤教嚴管，嚴格要求員警風紀自律，加強內部管理，以防範風紀案件發生，如發現違法情事絕不寬貸。（編輯：李錫璋）1130515