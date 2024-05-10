海山分局巡佐涉包庇賭場羈押禁見 警：2大過免職

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北檢偵辦海山警分局員警涉包庇賭場案，今天聲請羈押禁見陳姓巡佐、與陳姓賭場負責人；法院說，2人涉犯重罪，有串證之虞，裁准羈押禁見。警方說，陳姓巡佐記2大過免職。

新北地院晚間以簡訊表示，針對員警涉嫌包庇賭場案，羈押庭訊問並參酌檢察官所提出的相關事證後，認為被告陳姓巡佐、賭場負責人陳姓男子，分別涉犯貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，及違背職務行賄罪等罪。

法院說，因犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，裁准2人羈押、禁止接見通信。

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海山警分局以簡訊表示，獲悉陳姓巡佐遭羈押禁見後，分局立即召開考績會作成決議，依公務人員考績法、警察人員人事條例等規定，核予陳姓巡佐1次記2大過免職。

檢方表示，陳姓巡佐等人自民國109年起，涉多次前往陳姓等賭博業者，所經營的麻將賭場賭博。陳員不僅未依法查緝，還招攬他人前往賭場聚賭，涉包庇賭場持續獲利。他也涉嫌收賄後，利用辦公資訊設備為賭場業者查得個人資料，幫助催討賭債。（編輯：林恕暉）1130510