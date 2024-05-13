警界風紀案頻傳 警政署長強化3面向整飭防制

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）警界風紀案頻傳，從基層新北警包庇賭場案到高階警政監涉博弈洩密案。警政署長黃明昭今天表示，將持續加強考核、主動積極查處和強化員警法紀教育，以整飭、防制風紀案發生。

新任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，但警界近來卻頻傳警察風紀案，包括基隆市警察局葉姓員警涉援交案、新北市警察局海山分局陳姓巡佐涉包庇賭場案、台北市警察局南港分局施姓偵查佐涉吞贓款案和警政署刑事局林姓警政監涉博弈洩密案等，引發外界議論是否和520前夕警界人事異動內鬥有關。

對此，警政署今天告訴中央社記者，針對近期員警涉嫌與詐騙、博弈集團勾結，洩漏個資並收賄等違法案件，已召集署內督察、政風、刑事、資訊等相關業務單位共同研商改善精進措施，並重新檢視管制稽查制度。

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警政署說，除要求各單位主官（管）及督察人員應廣拓風紀情資，先期發覺員警風紀問題，機先處理外；另應落實稽核（查）制度，對於違法、違紀者，應立即積極深入調查，並配合人事預防性調整，避免問題惡化，以維警紀。

警政署長黃明昭強調，風紀是警察機關的命脈，警政署將督同各警察機關持續加強考核、主動積極查處，並強化員警法紀教育，精進各項風紀作為，落實警紀警辦，以最高標準來整飭警紀及防制風紀案件發生。（編輯：方沛清）1130513