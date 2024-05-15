黑幫涉吸收越南籍男女坑同鄉 新莊警逮10人法辦

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（中央社記者王鴻國新北15日電）黑幫吸收越南籍男女，涉嫌坑騙同鄉，越籍裴姓學生日前因越籍女子設局，進而遭毆打暴力勒贖25萬元，而裴男趁犯嫌不注意時脫逃，新莊警分局獲報循線破獲全案，逮10人送辦。

新北市警察局新莊分局今天發布新聞稿指出，自稱有幫派背景的28歲蔡姓男子，平時透過網路直播銷售物品，進而吸收越南籍移工、來台唸書越籍學生加入幫會。

蔡男聽聞裴男家境不錯，先由幫會成員中20歲黎姓女學生邀約裴男至卡拉OK店聊天，裴男不疑有他赴約，不料才踏進店內就遭多人留滯，不僅手機被扣住，更遭毆打、灌酒。

蔡男等人要求裴男撥打視訊電話，向其家人要求支付新台幣5萬元及20萬元的贖金。裴男趁看守的犯嫌熟睡時逃出，並向路邊的巡邏員警求助。

警方獲報認為案情不單純，立即成立專案小組報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，12日、13日兵分多路進行查緝，分別在台北市、新北市、新竹市3地查緝蔡姓男子等10人到案。其中越南籍就有3男2女。

警方表示，經詢問後，依組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、傷害等罪嫌，將10人移送新北檢偵辦，並擴大溯源，積極查緝其他集團共犯。（編輯：李錫璋）1130515