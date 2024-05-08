立院初審 村里長增發春節慰勞金

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（中央社記者王承中台北8日電）立法院內政委員會今天初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，分別提高直轄市、縣市議員每人每月公費助理補助金額至新台幣32萬元、16萬元，並參照軍公教年終獎金，於春節期間另發事務補助費給村里長。

行政院會2日通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元，同時調高縣市議員助理補助費總額，並調增地方民意代表為民服務費，相關調升預計明年元旦起施行，但草案還須經立法院審議。

立法院內政委員會今天初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正草案。

有鑒於現今地方議員服務型態與助理工作內容多元化，為使議員人力資源配置更加彈性，初審條文取消現行地方議員聘用公費助理的上限，明定直轄市議會議員每人應至少聘用6人，縣市議會議員每人應至少聘用2人，而議員得聘以日薪計之助理，其日薪累計的月總支出，不得超過前項助理補助費用總額1/4。

另外，地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例自2000年實施以來，未曾調整地方民代公費助理補助金額。初審條文將現行直轄市議員助理補助費總額，從每人每月不得超過24萬元，提升到32萬元。縣市議員每人每月不得超過8萬元，提升到16萬元。

因軍公教有年終工作獎金、地方民意代表有春節慰勞金，各行業也多有發放年終獎金慣例，考量村、里長全年在第一線執行各級政府交辦任務，職責多元且繁重，初審條文明定，村、里長由鄉鎮市區公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以村、里長事務補助費數額為基準計算；該支出由內政部編列預算支應。參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村、里長每年春節可領7萬5000元。

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初審條文也增訂，村、里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定。

另考量原住民議員及原住民族地區的村、里長服務轄區範圍較廣、交通不便及所服務的原住民散居等情況，服務居民需要耗費更多成本，初審條文明定，每月原住民議員的為民服務費及原住民族地區村、里長事務補助費增加20%，以原住民族地區村、里長事務補助費為例，將從每月5萬元增至6萬元。（編輯：謝佳珍）1130508