幕後英雄1 / 吳采頤掀好萊塢音效新浪潮 笑稱香菜比創業更可怕

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北8日電）吳采頤的ambidio音效技術改變觀眾「聽」電影習慣，掀起一波聲音新浪潮。而她也是台灣首名奧斯卡科技獎評審，但她笑說自己神經大條，比起創業辛苦，香菜才是最讓她恐怖的事。

ambidio創辦人吳采頤在台灣出生長大，她接受中央社記者專訪表示，從台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系畢業後開始實習，卻發現天天得面對的生死離別難以承受，讓她開始思考轉行可能。

因為從高中起就玩樂團，吳采頤決定報考紐約大學音樂科技研究所。她自嘲神經大條，查到這間學校不用考GRE（美國私立教育系統的標準化考試），更注重學生的作品集，沒特別準備英文就去報考。

吳采頤說：「我其實托福沒考過紐約大學的標準，但我寫信跟他們說我真的很想去，他們就錄取我了。」問起離鄉唸書或是創業艱辛，吳采頤說得不多，僅淡淡表示，在外面一定會想家，這沒辦法避免，可是沒什麼好拿出來講的，「我覺得大家長大後都一樣。」

吳采頤後來跟台灣夥伴創立ambidio公司，這門獨家技術讓觀眾在家用手機或是電視就能有像電影院般的立體聲感受，獲得香港首富李嘉誠的維港投資（Horizons Ventures）與迪士尼公司的投資。

吳采頤在好萊塢闖出名號，她運用自身人脈幫助台灣影人更接近國際電影圈，像是帶著台灣影人參觀美國Netflix、美國影藝學院，又或是去年代表台灣角逐奧斯卡獎的「關於我和鬼變成家人的那件事」導演程偉豪跟監製金百倫到美國後，她也帶著他們認識奧斯卡評審們，這2年則是將亞洲日舞影展引進台灣。

吳采頤笑說，近年影展看見許多國家團體行動，但台灣人常是單打獨鬥，「我們為什麼不可以把大家的力量結合在一起呢？」她說，現在就是四處「撈」台灣人，接著把大家組合在一塊，「就像大家真的一起出去，打架的時候也比較容易贏，氣勢上也會先贏！」

話說的豪氣，不過問起最害怕的事情，吳采頤毫不猶豫的說：「香菜真的很討厭，我現在已經比較成熟了，就是不會直接吐出來。」但臉上厭惡表情藏不住，接著又說起某年難得回家吃年夜飯，長輩卻包了「香菜牛肉水餃」，讓她當年只能吃其他菜餚。

吳采頤除了奧斯卡科技獎評審，她今年也成為美國艾美獎會員，問起工作秘訣，她說：「睡少一點跟單身就好了，只要單身就可以多出很多時間。」她更笑說，有台灣影圈大佬還許願她繼續單身一陣子，才有空繼續幫台灣跟國際牽線。（編輯：龍柏安）1130508