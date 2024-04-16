吳可熙闖好萊塢演出女主角 風光入選坎城影展

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（中央社記者洪素津台北16日電）台灣實力派女演員吳可熙近年來在好萊塢發展成績亮眼，她首部擔任女主角的美國電影即將亮相，劇中攜手金馬影帝李康生在紐約共譜戀曲，這部美國電影也風光入選坎城影展。

吳可熙攜手金馬影帝李康生主演美國電影「Blue Sun Palace」（暫譯：蘭天閣），確定入選2024年第77屆坎城影展平行單元「國際影評人週」競賽片，吳可熙得知獲坎城影展的青睞，她興奮尖叫：「回想起去年寒冷的冬天在紐約拍攝的點點滴滴，有非常難忘的經驗，很開心能獲邀參與這部電影，很期待電影在坎城影展的世界首映！」

「Blue Sun Palace」是美國華裔新銳導演曾佩裕（Constance Tsang）的首部劇情長片，全片於紐約拍攝取景，故事聚焦兩名生活在美國皇后區的華人，在一場死亡悲劇之中相遇，彼此互相陪伴的愛情故事。

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今年是吳可熙在國際影壇豐收的一年，主演法國名導阿布代拉曼席沙克（Abderrahmane Sissako）全新電影「以愛之茗」入選柏林影展主競賽單元，如今首部擔任女主角的美國電影「Blue Sun Palace」入選坎城影展「國際影評人週」，她又將再次準備出發前往歐洲。

另一方面，吳可熙最近也受邀擔任今年美國日舞影展來台舉辦的亞洲日舞影展短片競賽客座評審，而由她首度擔任剪輯的紀錄片「診所」也將在台灣國際紀錄片影展焦點單元放映。（編輯：龍柏安）1130416