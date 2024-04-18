吳可熙當亞洲日舞短片評審 揭酷寒戰士想來台拍戲

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（中央社記者王心妤台北18日電）女星吳可熙長期耕耘國際合製電影，並擔任今年亞洲日舞影展短片競賽客座評審，她透露，寫劇本時總會想放入台灣元素，而「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦也曾說過想來台灣拍攝。

吳可熙曾撰寫「灼人秘密」劇本，此片2019年也入圍法國坎城影展官方單元「一種注目」，是台灣電影睽違11年後，再度入圍該單元。

2024亞洲日舞影展將於8月25日登場，吳可熙今天出席茶敘表示，此影展一直希望尋找貼近觀眾但創新的電影方式，這也是讓台灣新銳創作者能讓國際看見的機會。她分享，之前曾在法國、馬來西亞擔任影展評審，他們常會對台灣的作品感到驚奇，甚至打破他們過去對亞洲電影的印象。

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吳可熙表示，除了撰寫個人劇本，也有另一部跟導演趙德胤合作的劇本，希望合作的新片年底有機會開拍，將會在台灣取景拍攝。

吳可熙表示，她喜歡在劇本中放入台灣元素，無論是在台灣取景，或是加入人情味等無形的元素，近年亞洲電影崛起，國際影展也喜歡有亞洲元素的作品，像是賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）就曾主動提及想演出她寫的劇本，還有想來台灣拍戲。（編輯：龍柏安）1130418