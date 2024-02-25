柏林影展樂相聚 吳可熙邀「酷寒戰士」來台拍片

（中央社記者葉冠吟台北25日電）第74屆柏林影展昨天舉辦頒獎典禮，因漫威電影角色「酷寒戰士」紅遍全球的塞巴斯汀史坦成為新科影帝，典禮坐在他身邊的就是台灣演員吳可熙，吳可熙也親邀他來台拍片、相約合作。

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）今年以A24出品的電影「異類（暫譯）」（A Different Man）精湛演技，獲得最佳主角銀熊獎（不分性別）；吳可熙今年也以競賽片「以愛之茗」出席典禮。

事實上，塞巴斯汀史坦與吳可熙是美國藝人經紀公司CAA的同門師姐弟，兩人認識許久，一直很想合作，這次憑藉各自作品入選第74屆柏林影展，讓平時忙於工作的兩人難得有機會聚在同一個城市，也在影展期間抽空私下見面敘舊，互相加油打氣。

兩人分別隸屬不同劇組，頒獎典禮卻被影展安排坐一起，直到入場後彼此才發現，事前不知情的兩人都非常驚喜，吳可熙興奮地說：「好巧！」塞巴斯汀史坦笑回：「這是命運的安排，看來我們注定要合作了！」吳可熙當場邀他來台灣拍片，他表示「非常樂意」，更打趣說：「等妳寫好劇本！」

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出道20多年的塞巴斯汀史坦獲柏林影展最佳主角銀熊獎，也是他人生第一座影帝獎項。獲獎後塞巴斯汀史坦感觸良多，私下更與吳可熙透露他如何苦盡甘來，年輕時很想進入紐約大學攻讀表演，因羅馬尼亞的血統間接讓他錯失機會。不過他仍多次嘗試申請加入多個大學的演藝課程，一路努力走到現在，表演才終於受到肯定。

吳可熙聽完也有同感回應：「我也不是表演科班出身的，現在我們都一樣來到了柏林！」她更表示很為塞巴斯汀史坦開心，當初看完電影就非常喜歡，直呼他得獎是「實至名歸」。他也鼓勵吳可熙繼續努力，期待有一天看到她走上舞台領獎。（編輯：張雅淨）1130225